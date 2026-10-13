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İzmir'de havalimanında midelerinde 495 gram uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

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İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümünde durdurulan yabancı uyruklu 2 şüphelinin midelerinde 60 kapsül halinde 495 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de midelerinde kapsüller halinde 495 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan operasyon kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümünde yabancı uyruklu 2 şüpheliyi durdurdu.

Savcılık talimatıyla iç beden muayenesi yapılan şüphelilerin midelerinde 60 kapsül halinde 495 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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