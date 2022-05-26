İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİR'de, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

İZMİR'de, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik dün sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 58 ekip ve 144 personelin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'fuhşa teşvik etmek', 'dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarına karıştıkları öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title