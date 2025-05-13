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İzmir'de Hakim ve Savcı Yardımcılığı Eğiticileri İçin Eğitim Programı Düzenlendi

İzmir'de Hakim ve Savcı Yardımcılığı Eğiticileri İçin Eğitim Programı Düzenlendi
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İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yapılan eğitim programında, adliyelerde görev alacak eğitici hakim ve savcılara meslek içi eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

İzmir'de hakim ve savcı yardımcılığı sisteminde görev alacak eğiticilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, İzmir, Aydın ve Manisa'daki adliyelerde görev alacak eğitici hakim ve savcılar katıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından desteklenen programda, eğiticilere meslek içi eğitim süreçlerine daha etkin katkı sağlamaları amacıyla teorik ve uygulamalı içeriklerle ilgili bilgi verildi.

Açılış konuşmalarının ardından "Mesleki İletişim ve Yargı Etiği", "Hakim Savcı Yardımcılığı Sisteminde Yasal Çerçeve" ve "UYAP Ekranı Tanıtımı" konularında sunum yapıldı, hakim ve savcı yardımcılarının meslekte yetiştirilme süreci üzerine panel gerçekleştirildi.

Programın sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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