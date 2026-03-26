Bayındır'da polisler, öğrencileri bilgilendirdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde "Gençlik Güvenlik Gelecek" projesi kapsamında polis ekipleri, lise öğrencileriyle buluştu.

Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'ndeki programda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 225 lise öğrencisine, gençlerin suçtan ve suçlulardan izole olmalarının sağlanması, çevre ve ülke sevgisi, karar vermeden önce sorgulama, seçim yapabilme kabiliyeti gibi konularda sunum yaptı.

Etkinlikte polis ekipleri öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.