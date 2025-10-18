Haberler

İzmir'de Fuhuş Operasyonu: 19 Kadın Kurtarıldı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 19 kadın kurtarıldı, bu kişilere fuhuş yaptıran 4 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

İZMİR'de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 11'i yabancı uyruklu 19 mağdur kadın kurtarıldı, fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler M.G., S.A.Ş., H.Ç. ve S.Y., 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar birçok dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 kadın ise kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
