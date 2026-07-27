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Fotokapanla yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Fotokapanla yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D'nin Bozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alana kenevir bitkisi ektiğini, bölgede kurulu fotokapan görüntüleriyle belirledi.

Arazide yapılan aramalarda 175 kök keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 3 şarjör, 36 fişek, 20 gram kubar esrar, bir miktar kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan S.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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