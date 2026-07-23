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İzmir'de tırın altına giren forklift sürücüsü öldü

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Bornova'da tırın altında kalan forklift sürücüsü Gül Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın altında kalan forklift sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gül Keskin'nin (38) kullandığı forklift, 21 Temmuz Salı günü Kemalpaşa Mahallesi'nde çalıştığı fabrikanın bahçesinde, M.C.A. yönetimindeki 35 BIB 943 plakalı tırın altına girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen dün hayatını kaybeden Keskin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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