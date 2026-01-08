Haberler

İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Murat Öncel'e ait müstakil evde gece saatlerinde çıkan yangında 51 yaşındaki Öncel hayatını kaybetti. Yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bozköy Mahallesi'nde Murat Öncel'e (51) ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrolde Öncel'in cansız bedeni bulundu.

Öncel'in cesedi, incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı

İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı