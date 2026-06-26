İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında Metin G'nin (66) ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, evdeki incelemede bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erkeğe ait ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.