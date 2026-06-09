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İzmir'de eski kocası tarafından üzerine kezzap atılan kadın hastanede öldü

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İzmir Konak'ta eski kocası tarafından üzerine kezzap atılarak ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan 13 yaşındaki kızının ise hayati tehlikesi sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde eski kocası tarafından üzerine kezzap atılması sonucu ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Hakan Ş. (47) takip ettiği eski eşi Ayfer Karakayışlı (43) ile 13 yaşındaki kızları M.N.Ş'yi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta durdurdu.

Hakan Ş. tartıştığı eski eşinin üzerine kezzap atarak yaraladı.

Babasına engel olmak isteyen ve üzerine kezzap sıçrayan M.N.Ş. de saldırıda yaralandı.

Elinden yaralanan Hakan Ş. ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince anne ve kızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakayışlı, dün hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızları M.N.Ş'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aynı hastaneye tedavi olmak için giden şüpheli ise jandarma ve polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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