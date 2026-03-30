İzmir'de akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düşen engelli kişiyi deniz polisi kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren engelli kişiyi deniz polisi kurtardı.

Pasaport İskelesi yakınlarında Ahmet Ç. (54) henüz belirlenemeyen bir nedenle akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi yaşayan Ahmet Ç. deniz polisi tarafından tekerlekli sandalyedeki emniyet kemeri kesilerek sudan çıkarılıp sağlık ekibine teslim edildi.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.