İzmir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Şenol Tayran'ın (45) hayatını kaybettiği, beraberindeki D.T'nin ise yaralandığı olayla ilgili yakalanan E.A. (39), M.K. (50), R.E. (47), K.Ö. (35) ve R.E'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

Konak ilçesi Basmane semtindeki eğlence mekanında 29 Haziran gecesi Şenol Tayran ve D.T. ile bir grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tayran ve D.T. bıçakla yaralanmıştı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayran, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.