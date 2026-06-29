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İzmir'de eğlence mekanındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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İzmir Konak'ta bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada Şenol T. hayatını kaybetti, D.T. yaralandı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Basmane semtindeki eğlence mekanında Şenol T. ve D.T. ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şenol T. ve D.T. bıçakla yaralandı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şenol T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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