İzmir'de düğün salonunda duvar devrildi: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, düğün salonundaki düğünde dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi'nin (5) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T. ise, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Olay, 16 Temmuz Pazar günü akşamı, Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz (7) duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu. Deniz Efe Çelebi'nin cenazesi, dün otopsi işlemleri tamamlanınca ailesine teslim edilip, Tire ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi olay günü gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.