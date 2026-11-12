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İzmir'de dört ayrı narkotik operasyonunda 1 ton 367 kilogram skunk ele geçirildi

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İzmir'de dört ayrı narkotik operasyonunda 1 ton 367 kilogram skunk ele geçirildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen dört ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı; 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin maddesi ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen dört ayrı operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diğer yandan uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ayrı çalışma yapıldı. Bu kapsamda 13 ev ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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