İzmir'de Dini Nikahlı Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam Tutuklandı

İZMİR'in Konak ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Gülben Duru'yu (27) sokakta bıçaklayarak öldüren Asil Çamur (28) tutuklandı. Çamur'un Duru'yu tek çocuklarını görme ve ihtiyaçlarını karşılama meselesinden çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğü belirlendi.

Olay, 16 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Halkapınar Mahallesi 1262 Sokak'ta meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşayıp ayrılan Asil Çamur ile Gülben Duru sokakta karşılaştı. Asil Çamur, yanndaki bıçağı çekip Gülben Duru'ya saldırdı. Duru kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Duru, kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli Asil Çamur'un metruk bir binada saklandığı belirlendi. Çamur, düzenlenen operasyonda suç aleti bıçakla yakalandı.

Asil Çamur'un 2019 yılında bitirdiklerini bitirdiği Duru'yu müşterek çocuklarını görme ve ihtiyaçlarını karşılama meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Asil Çamur, tutuklandı.