İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak'taki vapur iskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelerek cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin 49 yaşındaki Onur Özyörük'e ait olduğu belirlendi ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alsancak'taki vapur iskelesi yakınlarında denizde hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin Onur Özyörük'e (49) ait olduğu belirlendi.
Özyörük'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel