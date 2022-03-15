Deniz suyu, poyraz nedeniyle yaklaşık 60 santimetre kadar çekildi

İzmir Körfezi'nde poyraz nedeniyle deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 60 santimetre çekildi.

Denizin çekilmesi Pasaport İskelesi'ndeki sahil şeridinde de gözlemlendi.

Çekilme nedeniyle vapurlar iskeleye yanaşmakta zorlandı.

Kayalıklardaki yosunlar da ortaya çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, söz konusu durumun sert poyrazdan dolayı kaynaklandığını belirterek, "Körfezde gözlemlediğimiz çekilme tamamen poyrazla ilgili, geçen yıl bunu daha çok görmüştük. Bu doğal bir olay, lodosta ise bunun tam tersi oluşuyor ve su taşkınları oluşuyor." dedi.