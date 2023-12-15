İzmir'de DEAŞ Bağlantılı 3 Suriyeli Gözaltına Alındı

İZMİR'de, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 Suriye uyruklu şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu 3 şüphelinin geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, bugün güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.