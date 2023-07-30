İzmir'de Cüzdanını Düşüren Kişi, 7 Bin 800 Lira İle Ortadan Kayboldu

İzmir'de yaşayan Mehmet Söyler, alışveriş yaptığı marketten çıktıktan sonra cüzdanını düşürdü. Kimliği belirsiz bir kişi cüzdanı alıp, markete yöneldi ancak cüzdanı inceledikten sonra geri dönüp bölgeden uzaklaştı. Söyler, jandarmaya şikayetçi oldu ancak şüpheli ve cüzdan henüz bulunamadı.

İZMİR'de yaşayan Mehmet Söyler (58), 17 gün önce alışveriş yaptığı marketten çıktıktan sonra otomobilin yanında cüzdanını düşürdü. Kimliği belirsiz bir kişi de yerdeki cüzdanı alıp, markete yöneldi. Ancak cüzdanı inceledikten sonra geldiği yöne geri dönüp, bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, cüzdanında 7 bin 800 lira olduğunu belirten Söyler, "Jandarmaya şikayetçi olduk ama şüpheli de cüzdan da henüz bulunamadı" dedi.

Olay, 13 Temmuz saat 14.00 sıralarında, Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Manifaturacılık ve koltuk döşeme işi yapan Mehmet Söyler, tatil için Menderes ilçesine gitti. Burada alışveriş yaptığı marketten çıkıp, yakın bir noktada park halindeki otomobilde üzerini değiştiren Söyler, burada cüzdanını düşürdü. Aynı markette alışveriş yapan kimliği belirsiz bir kişi de marketten çıktıktan bir süre sonra cüzdanı fark etti. Şüpheli önce yerdeki cüzdanı alıp, markete yöneldi. Ardından da cüzdanı inceleyip, marketin önünde bir süre durduktan sonra geldiği yöne dönüp, bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 2 saat sonra cüzdanının olmadığını fark eden Söyler, marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Söyler, cüzdanının kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından alındığını görüp, jandarmaya şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin yanına düşen cüzdanı alan şüphelinin önce alışveriş yaptığı markete yöneldiği, bir süre sonra da cebine koyup, kısa bir süre marketin önünde düşündükten sonra geri dönerek bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

'CÜZDANI GETİRSİN'

Mehmet Söyler, cüzdanında 7 bin 800 lira olduğunu belirterek, "Marketten şort ve terlik aldım. Otomobilde üstümü değiştirirken cüzdanı düşürmüşüm. Yaklaşık 2 saat sonra plajdayken fark ettim. En son alışveriş yaptığım markette kamera kayıtlarından bu şüphelinin cüzdanı aldığını gördüm. Cüzdanı bulduktan sonra markete dönüyor ama sanırım para dolu olduğu görünce cüzdanı vermeden geldiği yöne tekrar geri dönüp, uzaklaşıyor. Jandarmaya şikayetçi olduk ancak henüz cüzdan da şüpheli de bulunamadı. Şüphelinin bir an önce cüzdanı getirmesini istiyorum" diye konuştu.(DHA)