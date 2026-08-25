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Karşıyaka'da silahlı kavgada ölü sayısı arttı

Karşıyaka'da silahlı kavgada ölü sayısı arttı
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- Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alaybey Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan A.T. (52), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan R.T. (58), L.M. (49), M.Y. (81) ve İ.K'nin (38) ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 şüpheliyi daha yakaladı, böylece gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Olay

Alaybey Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralanmış, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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