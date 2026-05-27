İzmir'de TOMA'ya zarar veren şüpheli tutuklandı

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir programı öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 şüpheliden TOMA'ya zarar veren tutuklandı, polise mukavemette bulunan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TOMA'nın üzerine çıkarak zarar veren şüpheli tutuklandı, polise mukavemette bulunan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Valiliğinin CHP İl Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma talebini, kentte belirlenen miting alanının Gündoğdu Meydanı olduğunu belirterek kabul etmemesine rağmen, çeşitli sendika ve siyasi partilerin bayraklarını taşıyan bir grup, dün Cumhuriyet Meydanı'nın çevresinde toplanmıştı.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve yolu kapatarak meydana girmek isteyen kalabalığa müdahale edilmiş, TOMA üzerine çıkarak araca zarar veren kişi ile polise mukavemette bulunan kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
