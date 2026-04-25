İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 131 kişi yakalandı

İZMİR'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 131 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Dün 183 personelin katılımıyla eş zamanlı 93 adreste operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Yağma', 'yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Güveni kötüye kullanma', '6136 SKM', 'Alkollü araç kullanma' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 131 aranan kişi, yakalanıp adli mercilere teslim edildi.

Haber: Tolga TAHÇI - İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı