İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Selim Yağız hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan Batuhan S., cinayetle suçlanıyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada Selim Yağız'ın (33) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Batuhan S. (24), tutuklandı.

Olay, 29 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, Devrim Mahallesi 3771/6 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Batuhan S., Selim Yağız'ı boynundan ve karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Yağız yere yığılırken, Batuhan S. ise kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Selim Yağız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yağız'ın cesedi, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Cinayet şüphelisi Batuhan S., aynı gün ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Batuhan S.'nin ifadesinde, Yağız ile daha önce de kavga ettiklerini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu söylediği bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
