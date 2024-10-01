Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu Düzenlendi

İzmir'de Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi tarafından 'Muhtarlarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele' sempozyumu gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirlerin önemine değindi.

İzmir Valiliği, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Muhtarlarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumu İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödemiş Belediye Kültür Merkezindeki sempozyumun açılışında konuşan Elban, sempozyumda bağımlılık konusunun katılımcılara her yönüyle anlatılacağını söyledi.

Elban, bağımlılıkta en önemli unsurun önleyici tedbir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başta gençlerimiz, çocuklarımız olmak üzere insanımızı bağımlılığa iten konuları ve ortamları ortadan kaldırmamız, bağımlıları doğru işlerle uğraştırmaya yönelik faaliyetle ağırlık vermemiz gerekiyor. Bağımlılık içerisinde toplumda en çok konuşulan uyuşturucudur, eskiden uyuşturucu konusu dendiğinde zengin muhitlere olan bir durumdu. Ancak son dönemde sentetik uyuşturucuların gündeme gelmesi, fiyatının çok ucuz olması ve çok rahat bir şekilde temin ediliyor olması bu konuyla ilgili her şeyi baştan sona değiştiriyor. Onun için başta uyuşturucu belası olmak üzere tüm bağımlılıkla ilgili nasıl mücadele edebilmek için doğru teşhisi koymak gerekiyor."

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da konuşmasında gençlerin bağımlılığın her türlüsünden uzakta yetişmesinin herkesin hedefi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dilek Takımcı ise bugünkü önemli toplumsal buluşmanın bağımlılıkla mücadeleye yönelik strateji ve girişimleri tartışmak üzere uzmanları, sağlık çalışanlarını bir araya getirdiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ise herkese bağımlılıkla mücadelesine destek olmak ve bu soruna kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Elban, gün içinde ilçe merkezi ve Birgi'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Valiliği Süleyman Elban Yerel Yönetim Eğitim Sağlık Güncel izmir

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak

İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü
İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor canlı maç izle! BARCELONA-YOUNG BOYS CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme linki Slovan Bratislava Manchester City CANLI izle! (tabii Spor) Slovan Bratislava Manchester City maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor, küfür mü yazıyor? Okan Buruk neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? (41. Madde nedir) Arsenal PSG hangi kanalda? Arsenal PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Stuttgart Sparta Prag kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Stuttgart Sparta Prag özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Barcelona Young Boys maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tel Aviv nerede, hangi ülkede? Inter Kızılyıldız maçı CANLI izle! (tabii Spor) Inter Kızılyıldız maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karasuspor Bozüyük Vitraspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Karasuspor Bozüyük Vitraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gölcükspor Karamürselspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gölcükspor Karamürselspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });