Sel sularına kapılan otomobilde bulunanlar, Menderes'e gezmeye gitmiş

Güncelleme:
Menderes ilçesinde hayatını kaybeden Balımnaz ve Nergiz Türkkal'ın cinayetinin şüphelisi T.D., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayın ardından kayıplara karışan T.D. (33), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

