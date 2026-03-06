İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 165 şüpheli yakalandı

İZMİR'de aranan şüphelilere yönelik operasyonda 165 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik dün il merkezi ve dış ilçelerinde harekete geçti. Görev yapan 200 personelin katılımıyla saat 06.30'da başlayan ve 24 saat süren eş zamanlı operasyonda 88 adres arandı. 'Kasten öldürme', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma-kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel suçlar', 'Vergi usul kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranması olan 165 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı