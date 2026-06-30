İzmir'de çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
İzmir Karabağlar'da bir apartmanın 6. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 4 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanın 6. katındaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında oluşan duman, kısa sürede bitişikteki daireye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 22 metre ve 42 metrelik iki merdivenli araç, 4 arazöz, ambulans, su tankeri ve 30 personel gönderildi.
Ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında 6 kişi tahliye edildi.
Dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi, 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.