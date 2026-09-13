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İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

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İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, kent genelinde toplumun huzurunu ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında çeşitli ilçelerdeki 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Eş zamanlı arama ve yakalama işlemlerinin gerçekleştirildiği, 16 zanlının gözaltına alındığı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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