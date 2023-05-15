Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de 72 tabanca ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İzmir'de 72 tabanca ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'de bir evde yapılan aramada 56'sı kurusıkı 72 tabanca ile silah imalatında kullanılan malzemeler bulundu.

İzmir'de bir evde yapılan aramada 56'sı kurusıkı 72 tabanca ile silah imalatında kullanılan malzemeler bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Organize Bürosu ekipleri, Tire ilçesindeki bir ikamete baskın düzenledi.

Ev ve müştemilatındaki aramada, 16 tabanca, 56 kurusıkı tabanca, 24 fişek, 248 tabanca parçası ile silah imalatında kullanılan malzemeler geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Etem Geylan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title