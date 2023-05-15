İzmir'de 72 tabanca ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İzmir'de bir evde yapılan aramada 56'sı kurusıkı 72 tabanca ile silah imalatında kullanılan malzemeler bulundu.

İzmir'de bir evde yapılan aramada 56'sı kurusıkı 72 tabanca ile silah imalatında kullanılan malzemeler bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Organize Bürosu ekipleri, Tire ilçesindeki bir ikamete baskın düzenledi.

Ev ve müştemilatındaki aramada, 16 tabanca, 56 kurusıkı tabanca, 24 fişek, 248 tabanca parçası ile silah imalatında kullanılan malzemeler geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.