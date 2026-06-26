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İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 3'ü çocuk 27 ve 1'i çocuk 32 olmak üzere toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durduruldu.

Ekipler, bottaki 3'ü çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi açıklarında durdurulan hareketli lastik botta ise 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Toplam 59 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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