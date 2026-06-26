İzmir'de polis akademisinde mezuniyet coşkusu

İZMİR'de polis akademisinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 376 aday, düzenlenen mezuniyet töreninde, yemin ederek göreve başladı.

Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nun (PMYO) 23'üncü Dönem Mezuniyet Töreni, kurumda gerçekleşti. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ökkeş Bulut, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, emniyet teşkilatı mensupları, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler zeybek gösterisi sundu. Dönem birincisi İsmail Uzun, konuşma yapıp mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Konuşma yapan Rüştü Ünsal PMYO Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ökkeş Bulut, mezun olan polis adaylarını tebrik etti. Tavsiyelerde bulunan Bulut, görev hayatlarında başarılar diledi.

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Siz sadece kanun emrinde, hukukun emrinde olan bir emniyet teşkilatı mensubu olmayacaksınız. Şanlı Türk polisi olacaksınız. Türk polisi olmak adaletli olmayı gerektirir. Türk polisi olmak şefkatli olmayı gerektirir. Türk polisi olmak namuslu olmayı gerektirir. Türk polisi olmak aynı zamanda ailesine büyüklerine saygılı olmayı onlara yararlı olmayı, onların hayır duasının sürekli almayı gerektirir. Dolayısıyla şanlı Türk polisinin diğer polis teşkilatlarından farkı da budur" dedi.

Ardından Vali Elban ve İl Emniyet Müdürü Sel, okulda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim etti. Törende dönem boyunca gösterdikleri başarılarla mezun olmaya hak kazanan 376 öğrenci diplomalarını aldı. Mezun öğrencilerin tören yürüyüşüyle program sürdü. Tören mezunların keplerini havaya fırlatması ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı