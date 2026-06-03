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İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 371 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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