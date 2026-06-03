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İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 371 kilogram skunk/esrar ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 371 kilogram skunk/esrar ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı. Açıklamada, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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