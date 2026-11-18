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İzmir'de iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelbahçe ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tire ilçesi TOKİ Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda ise 1616 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA