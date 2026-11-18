İzmir'de 3 şüpheli tutuklandı, 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Güzelbahçe ve Tire ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Güzelbahçe'de 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, Tire'de ise 1616 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulundu.
İzmir'de iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelbahçe ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tire ilçesi TOKİ Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda ise 1616 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulundu, 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.