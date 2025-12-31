Haberler

İzmir'de sahte içki operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 3.5 ton etil alkol ve 600 şişe sahte içki ele geçirildi. 35 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, sahte içki tespit edilen 4 iş yeri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
