Haberler

İzmir'de 1 çocuğun öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karabağlar'da iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki A.Ç. hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Çalıkuşu Mahallesi 3200 Sokak'ta 7 Haziran'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaralanan A.Ç. (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettti.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İki grup arasında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, tarafların olay günü birbirlerine konum atarak buluştukları belirtildi.

Öte yandan olay, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

Banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem
CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var

Taşlar yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'ndan yarın için büyük hazırlık
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem