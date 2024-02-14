Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 11,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:

İzmir'in Menderes ilçesinde yapılan operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda dün Menderes ilçesinde eve operasyon gerçekleştirdi. Aramada 11,5 kilo kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title