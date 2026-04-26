İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kardeşiyle arasındaki kavgayı ayırmak isteyen kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde pencere ve kapı sistemleri işletmeciliği yapan O.E. iş yerinde birlikte çalıştıkları kardeşi I.E. ile para meselesi nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda O.E. tabancayla kardeşine doğru ateş etti. Olayda kavgayı ayırmak istediği belirtilen iş yeri çalışanı T.M. ayağından yaralandı.

T.M. ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.