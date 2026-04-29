İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından 1 polis memurunun şehit olduğu trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesi Evka-3 sapağı, 57. Topçu Tugayı önünde çok araçlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini belirtildi.

Yapılan tespitlere göre 45 KB 8376 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği anlatılan açıklamada, karşı şeritte seyir halinde olan bir polis ekip aracı olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kazada ekip aracında görevli 1 polis memurunun şehit olduğu, diğer polis memurunun ağır yaralandığı aktarılarak, kazaya karışan tırın sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün ise hayatını kaybettiği anlatıldı.

Kazada 4 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunmakta, yaralılarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma kapsamında görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunmuştur. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmamıştır."