İzmir Çiğli'de şofbene gizlenmiş 2 bin 177 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Çiğli ilçesinde Küçükçiğli Mahallesi'nde bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında, 42 kutu içinde toplam 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Hapların bir kısmının şofbene gizlendiği belirlenirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde eve düzenlenen uyuşturucu baskınında bir kısmı şofbene gizlenmiş 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Küçükçiğli Mahallesi'nde E.C.K'nin (33) üzerinde ve evinde arama yaptı.
Aramalarda 42 kutu içerisinde toplam 2 bin 177 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Hapların bir kısmının şofbenin içerisine gizlendiği tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA