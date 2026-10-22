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İzmir Buca'da uyuşturucu operasyonunda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi

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İzmir Buca'da uyuşturucu operasyonunda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi
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İzmir'in Buca ilçesinde Ufuk Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli V.O.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli V.O. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk Mahallesi'nde bugün uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında V.O. yakalanırken, yapılan aramada 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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