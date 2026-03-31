İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Arapoğlu için veda töreni düzenlendi
Emekliye ayrılan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu için veda töreni düzenledi.
BAM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.
Törende konuşan Arapoğlu, gücünün yettiğince çalıştığını belirterek helallik istedi.
Programda, adliye personelleri Arapoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol