İzmir Barosu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu" - Haberler

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İzmir Barosu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu"

ANKA - Abdullah Çelebi - Güncel
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İzmir Barosu'ndan 'Kaftancıoğlu' Açıklaması: 'Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu'

İzmir Barosu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararına tepki gösterdi. Barodan yapılan yazılı açıklamada, "Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz: Kral çıplak" denildi.

İSTANBUL (ANKA) - İzmir Barosu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararına tepki gösterdi. Barodan yapılan yazılı açıklamada, "Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz: Kral çıplak" denildi.

İzmir Barosu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kirli siyasi emelleriniz uğruna yargıyı araç haline getirdiğiniz ve bu yolla tüm muhalifleri, 'Kral çıplak' diyen herkesi susturmayı hedeflediğiniz yalnızca malumun ilamı. Ne yaparsanız yapın, bağımlı mahkemelerinizin değil tarihin hükmü yürürlüktedir. ve bu hüküm, halkın ve yurdun özgürlüğüdür. Cezaevindeki tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, siyasetçiler hapishanelerle tehdit edilmemelidir. Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz: Kral çıplak."

ANKA / Abdullah Çelebi - Güncel

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