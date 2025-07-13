İzmir Aliağa'da Ziraat ve Otluk Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Hacıömerli Mahallesi yakınlarında ziraat ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla havadan müdahale durdurulurken, ekiplerin karadan müdahalesi devam etmekte. Yangın nedeniyle Hacıömerli-Çandarlı yolu trafiğe kapatıldı, ancak yangının kontrol altına alınmasıyla yol tekrar açıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı.
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.
Öte yandan Hacıömerli- Çandarlı yolu kenarına kadar ulaşan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu, bu mevkide yangının kontrol altına alınması üzerine tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel