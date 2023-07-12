İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça açıklarında geri itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen de kurtarılarak Sahil Güvenlik gemisince karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.