İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 7'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik gemisi ile bot ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak 7'si çocuk 37 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA