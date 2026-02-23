Haberler

İzmir son 16 yılın en yağışlı şubat ayını yaşıyor

İzmir, 2010 Şubat ayından sonra en fazla yağışı bu yıl şubat ayında aldı. Meteorolojinin verilerine göre şubat ayında 296 kilogram yağış düştü.

İzmir'in 2010 Şubat ayından sonraki en yağışlı şubat ayını yaşadığı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente bu yıl şubat ayının 23 gününde 296 kilogram yağış düştü.

Bu sayının 2010 yılı şubat ayındaki 301,3 kilogramlık değerin ardından en yüksek ikinci miktar olduğu ifade edildi.

Geçen yılın tamamında 429,1 kilogram yağış alan kentte bu yıl başından itibaren gerçekleşen yağış miktarı ise 519,7 kilogram oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
