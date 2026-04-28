İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi: "1 Mayıs Adalet, Özgürlük ve Eşitlik Mücadelesinin Günüdür"

(İZMİR) - İzmir'de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" öncesi bir araya gelen Tertip Komitesi, Gündoğdu Meydanı'na çağrı yaparak, "1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin günüdür" dedi.

İzmir'de 1 Mayıs hazırlıkları sürerken, aralarında DİSK, TÜRK-İŞ, KESK, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası'nın da bulunduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, Konak Kemeraltı Çarşısı girişinde basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasının ardından yurttaşlara 1 Mayıs'a katılım çağrısı yapmak amacıyla broşür dağıtıldı. "Savaşa ve sömürüye karşı adalet, özgürlük ve eşitlik için 1 Mayıs'ta alanlara" sloganıyla çağrı yapıldı.

Tertip Komitesi adına açıklamayı okuyan Türk-İş 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, şunları kaydetti:

"1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin günüdür. Bizler; Bu ülkenin tüm değerlerini üretenler olarak buradayız ve sözümüzü söylüyoruz: Geçinemiyoruz. Ücretlerimiz eriyor, yoksulluk büyüyor. Vergi yükü emekçilerin sırtına yıkılıyor. Sermaye büyürken biz yoksullaşıyoruz. Güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor. Taşeron düzeni kalıcı hale getiriliyor. Sendikalaşmak isteyen işçiler baskıyla karşılaşıyor. Grev hakkı engelleniyor. İş cinayetleri sürüyor. Bu ölümler kader değil, sömürü düzeninin sonucudur. Kadınlar şiddetle, cinayetlerle karşı karşıya bırakılıyor. Çocuklar korunmuyor, istismar ediliyor. MESEM adı altında çocuk emeği sömürülüyor. Eğitim alanları güvencesizleşiyor, şiddet artıyor. Sağlık hizmeti piyasalaştırılıyor. Halkın en temel hakları paralı hale getiriliyor. Doğamız talan ediliyor. Kentlerimiz rant uğruna yağmalanıyor. Hukuk ve adalet ortadan kaldırılıyor. Sendikacılar tutuklanıyor, muhalif olan herkes baskı altına alınıyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Bizler, bu ülkenin çoğunluğuyuz. Biz üretiyoruz. Biz çalışıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Haydi 1 Mayıs'a. Yoksulluğa karşı haydi 1 Mayıs'a. Sömürüye karşı haydi 1 Mayıs'a. Vergide adalet için haydi 1 Mayıs'a. Güvenceli iş için haydi 1 Mayıs'a. Sendikal haklar için haydi 1 Mayıs'a. Kadın cinayetlerine karşı haydi 1 Mayıs'a. Çocuk istismarına karşı haydi 1 Mayıs'a. İş cinayetlerine karşı haydi 1 Mayıs'a. Tutuklanan sendikacılar için haydi 1 Mayıs'a. Barış için haydi 1 Mayıs'a."

