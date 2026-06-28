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İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik soruşturmada 8 şüpheliye adli kontrol

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada, aralarında eski yöneticilerin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 8 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen inşaat mühendisi M.İ. de yakalandı.

Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin eski yöneticileri H.Ş, M.A.B, G.B ile elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisleri M.İ, S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı uygulandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri öne sürülen, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında 25 Haziran'da gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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